Incidente in moto sul Lungomare di Napoli, Emanuele Amabile muore a 30 anni Il giovane, originario del Pallonetto di Santa Lucia, è morto in ospedale, dove era stato ricoverato in gravi condizioni in seguito all’incidente stradale.

A cura di Valerio Papadia

Un altro incidente stradale, purtroppo mortale, sul Lungomare di Napoli: la vittima è Emanuele Amabile, un giovane di 30 anni originario del Pallonetto di Santa Lucia. Due giorni fa Emanuele si trovava in sella alla sua motocicletta, con la quale stava percorrendo via Caracciolo, quando è rimasto coinvolto nell'incidente stradale, la cui dinamica è ancora poco chiara. Il 30enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e, purtroppo, due giorni dopo è deceduto: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

A causa dei troppi incidenti, spesso purtroppo mortali, che si sono verificati negli ultimi mesi sul Lungomare di Napoli, il Comune ha deciso di installare degli attraversamenti pedonali rialzati, che agiscano da dissuasori per la velocità, salvaguardando così l'incolumità di automobilisti, centauri e pedoni.

Il cordoglio per la morte di Emanuele Amabile

La notizia del decesso di Emanuele Amabile si è diffusa rapidamente, soprattutto nel quartiere in cui è cresciuto e dove viveva. "Non ci credo ancora che sei volato via fratello, non ti dimenticherò mai" scrive un amico su Facebook. "Non capisco nulla più per tutto ciò che sta succedendo, ce lafacevamo sempre insieme tutte le sere, eri un ragazzo d’oro bravo e soprattutto un lavoratore, sempre a ridere e scherzare… ora era parecchio che non ci vedevamo. Mi dispiace tantissimo, non ci credo ancora" scrive un altro amico.