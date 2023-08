Incidente in moto nella notte nel Nolano, Salvatore Sirignano muore a 44 anni Tragico incidente nella notte a Comiziano (Napoli): un motociclista è morto essersi schiantato contro un’automobile; sequestrati i due veicoli per le indagini.

A cura di Nico Falco

La vittima, Salvatore Sirignano

Avrebbe perso il controllo della motocicletta mentre percorreva via Nazionale delle Puglie e sarebbe andato a sbattere contro un'automobile. Dinamica ancora in via di definizione, per l'incidente in cui è morto Salvatore Sirignano, 44 anni, deceduto poco dopo l'impatto nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Le indagini sono affidate ai carabinieri, la salma è stata sequestrata in vista dell'autopsia.

L'incidente è avvenuto nel cuore della notte. L'uomo era da solo sulla sua Ducati Scrambler; nell'altra vettura, una Ford Fiesta, c'era un pensionato del posto. Stando alle prime ricostruzioni, il 44enne avrebbe perso il controllo del veicolo improvvisamente, forse a causa dell'alta velocità o delle condizioni del manto stradale. Nello schianto Sirignano è finito violentemente sull'asfalto. Era in condizioni estremamente gravi quando sul posto sono arrivati i soccorsi del 118; inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nola per gli accertamenti del caso, i due veicoli sono stati sequestrati.

La vittima era molto nota nella cittadina del Napoletano. Già dalle ore, quando si è diffusa la notizia del decesso, sono comparsi i primi messaggi di cordoglio sui social. Tra questi, quello del Comitato Festa Visciano: