Incidente in moto ad Alife: Andrea Grillo morto a 17 anni, grave l’amico

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni morto, l'amico che era con lui ora ricoverato in ospedale in condizioni gravissime: è il bilancio dell'incidente che è avvenuto nella notte ad Alife, in provincia di Caserta; La vittima è Andrea Grillo, di Piedimonte Matese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Lo schianto mortale si è verificato in via Scafa, all'altezza di un distributore di benzina. Erano le 3.30 circa quando la moto su cui viaggiavano i due ragazzi è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di un locale. La ricostruzione è, per il momento, ancora in corso: nell'impatto non sarebbero coinvolti altri veicoli e l'incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo; è possibile che il guidatore abbia perso il controllo della motocicletta.

I sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente poco dopo; Andrea Grillo, soccorso in condizioni che sono apparse subito estremamente gravi, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Piedimonte Matese, ma non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita: è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. L'amico che era con lui, 19 anni, è stato, invece, trasferito nell'ospedale di Caserta, anche lui in condizioni gravi, e dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.