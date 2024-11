video suggerito

Incidente in moto a Mirabella Eclano, muore un 18enne al ritorno da scuola Un ragazzo di 18 anni è morto a Mirabella Eclano dopo un incidente mentre tornava a casa in moto dopo la scuola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzo di 18 anni è morto quest'oggi mentre tornava a casa in motorino dopo una giornata passata a scuola: l'incidente è avvenuto a Mirabella Eclano, in Alta Irpinia. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente dal 18enne, portato in codice rosso all'ospedale: nonostante i tentativi dei medici, il giovane si è spento poco dopo.

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Pronvinciale 57, che collega Taurasi a Mirabella Eclano: l'impatto è avvenuto proprio in quest'ultima cittadina irpina. Il 18enne era a bordo della sua moto KTM tornando a casa dopo la scuola quando, per cause ancora da accertare, è finito contro il guardrail. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, assieme al personale del 118 con un'ambulanza: il giovane è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, il giovane si è spento poco dopo. Indagini e rilievi affidati ai carabinieri di Mirabella Eclano, dove la comunità, appresa la notizia, è sotto shock.