Incidente in moto, 18enne ricoverato in prognosi riservata a Castellammare di Stabia Incidente nella notte a Castellammare di Stabia: ricoverato in prognosi riservata un 18enne alla guida di una moto, solo contusioni per il passeggero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 18enne è ricoverato in ospedale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dopo un incidente con la moto avvenuto questa notte. Praticamente illeso il passeggero che era in moto con lui, che se la caverà con due giorni di prognosi. Ancora tutta da accertare la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altre vetture. Il fatto è accaduto su via Benedetto Brin, a due passi dal Lungomare stabiese: secondo quanto ricostruito finora, la moto sulla quale viaggiavano il 18enne ed un coetaneo avrebbe sbandato attorno all'una di notte, finendo per terra. L'impatto con il suolo è stato particolarmente violento: il 18enne, sbalzato dalla sella, è finito per terra ed ha riportato gravi feriti, mentre il passeggero è rimasto lievemente contuso.

Soccorsi dal personale medico sanitario del 118 e portati in ospedale al vicino nosocomio San Leonardo di Castellammare di Stabia, il passeggero se l'è cavata con una prognosi di due giorni, mentre il conducente, anche lui di 18 anni, è finito in prognosi riservata. Indagano i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, subito giunti sul posto per coordinare i rilievi e le indagini. Si cerca di capire se la moto sia finita fuori strada per cause terze o proprie, e non è escluso che qualche telecamera di videosicurezza presente in zona possa aver ripreso qualcosa di utile alle indagini, soprattutto nelle fasi immediatamente precedenti alla rovinosa sbandata del mezzo: ma maggior chiarezza sulla dinamica potrà farla anche la testimonianza dell'altro passeggero, già dimesso dal San Leonardo. Resta invece ricoverato il 18enne alla guida della motocicletta: per lui le condizioni restano gravi.