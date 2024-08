video suggerito

Incidente in Irpinia, un morto e 3 feriti gravi: c'è anche un bimbo ricoverato al Santobono

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Grave incidente nella notte in provincia di Avellino: il bilancio è di un morto e tre feriti gravi, tra cui anche un bambino. L'impatto è avvenuto sulla Strada Statale 403 tra Pago Vallo Lauro e Marzano di Nola, quando una Citroen con a bordo una coppia formata da marito, moglie e due figli piccoli, si è scontrata frontalmente con l'automobile guidata da una giovane che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato Domenico Romano, che viaggiava con la famiglia: l'uomo, 48 anni, è morto sul colpo. La moglie è in prognosi riservata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, mentre il più piccolo dei due figli della coppia è stato portato in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli. Entrambi, tuttavia, non sarebbero in pericolo di vita, seppur in gravi condizioni. La giovane alla guida dell'altra vettura è invece ricoverata all'ospedale del Mare di Napoli per una serie di gravi traumi riportati nell'impatto.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro per i rilievi del caso. Il pm del tribunale di Avellino, Cecilia Annechini, ha aperto un fascicolo d'indagine: la salma di Domenico Romano è stata posta sotto sequestro e portata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove verrà sottoposta agli esami autoptici da parte dei medici legali. Dolore in città alla notizia del decesso del 48enne imprenditore, molto conosciuto: la comunità si è ora stretta in preghiera per i feriti. Franco Addeo, sindaco di Marzano di Nola, ha rinviato a data da destinarsi la conclusione della festa patronale, in programma per questa sera, in segno di lutto.