Incidente in Cilento, motociclista di 29 anni portato in ospedale ad Eboli

Un 29enne in ospedale ad Eboli dopo un incidente a bordo della proprio moto: ci cerca l’autista dell’altra vettura. Sul posto la polizia municipale di Campagna.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Campagna, nel Cilento, dove un motociclista è rimasto ferito dopo l'impatto con una vettura avvenuta in viale della Pace. Il giovane, classe 1996, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Eboli: dalle prime informazioni, avrebbe diverse escoriazioni ad entrambe le mani e alle ginocchia, ma non avrebbe riportato fratture grazie al giubbotto ed al casco che indossava al momento dell'incidente.

Sul posto la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso, oltre ai sanitari del 118 che hanno medicato il ragazzo di 29 anni e lo hanno portato al pronto soccorso. Si cerca intanto l'autista dell'autovettura che ha causato l'incidente. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica: dopo lo scontro, la motocicletta è finita al suolo, con il giovane sbalzato a sua volta sull'asfalto.

