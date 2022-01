Incidente in autostrada nel Salernitano: morta una persona, 4 veicoli coinvolti L’incidente si è verificato questa mattina sull’Autostrada A3 tra Angri e Scafati, nella provincia di Salerno: una persona è purtroppo deceduta nell’impatto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, nella mattinata odierna, mercoledì 12 gennaio, sull'Autostrada A3, tra gli svincoli di Angri e Scafati, nella provincia di Salerno, in direzione proprio della città campana: nello scontro che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto tre automobili e un autocarro, è purtroppo deceduta una persona, un giovane di 30 anni originario di Torre del Greco, nel Napoletano; troppo gravi le ferite riportate, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Chiusa l'autostrada tra Pompei e Angri verso Salerno

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di autostrada compreso tra i caselli di Pompei e Angri, in direzione Salerno, è stato chiuso. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. La prolungata chiusura del tratto di autostrada interessato dall'incidente ha causato, questa mattina, notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica.

Soltanto ieri, la provincia di Salerno ha dato l'ultimo saluto a Mario Volpe, chef di 27 anni morto proprio in seguito a un incidente stradale. Il 27enne era tornato a casa a Buccino, nel Salernitano, per le festività natalizie quando, lo scorso 18 dicembre, l'auto sulla quale viaggiava, guidata da un amico, si è schiantata contro un muro, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Ricoverato in ospedale a Napoli in condizioni apparse subito gravi, il 27enne è deceduto dopo due settimane di ricovero, lo scorso 2 gennaio.