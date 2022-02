Incidente in autostrada, il barbiere Michele Casillo muore a 37 anni: lutto nel Napoletano L’uomo era originario di San Giuseppe Vesuviano. Ieri, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale sull’Autostrada A30, nel territorio di Palma Campania.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Michele Casillo, 37 anni, l'uomo deceduto ieri, martedì 8 febbraio, in un incidente stradale sull'Autostrada A30: lutto a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli, cittadina della quale il 37enne era originario e nella quale era molto conosciuto grazie al suo mestiere, il barbiere. Michele, a bordo della sua automobile, stava percorrendo l'autostrada quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, poco prima dell'uscita di Palma Campania, nel Napoletano, si è schiantato contro un tir che lo precedeva. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: il 37enne è deceduto sul colpo. Come da prassi in questi casi, la salma è stata trasportata in obitorio e, nelle prossime ore, sarà effettuata l'autopsia: sulla morte di Michele Casillo indaga la Procura della Repubblica di Nola.

Come detto, il 37enne era molto conosciuto a San Giuseppe Vesuviano, dove viveva, e la sua morte ha gettato nello sconforto la comunità. Molti i messaggi che sono apparsi nelle ultime ore sui social network con i quali amici e conoscenti salutano per un'ultima volta Michele Casillo. Oggi San Giuseppe vesuviano piange un suo compaesano, Michele Casillo, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Giovane barbiere, marito e padre di tre splendidi bambini. Micky riposa in pace e che la terra ti sia lieve. Veglia su tutta la tua famiglia" scrive un uomo su Facebook.

Sempre ieri, 8 febbraio, un altro incidente stradale mortale si è verificato nella provincia di Napoli, nella fattispecie sull'Asse Mediano, nel territorio di Mugnano: la vittima è Gennaro Flagiello, 56 anni, vicebrigadiere della Guardia di Finanza. Il militare, in sella a uno scooter, si è schiantato contro un automobile: soccorso dal 118, è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale.