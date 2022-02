Incidente sull’Asse Mediano a Mugnano: morto il finanziere Gennaro Flagiello, aveva 56 anni Un 56enne casertano, militare della Guardia di Finanza, è deceduto stamattina in un incidente tra auto e scooter sull’Asse Mediano, all’altezza di Mugnano (Napoli).

A cura di Nico Falco

Si chiamava Gennaro Flagiello, aveva 56 anni ed era un vice brigadiere della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sull'Asse Mediano, all'altezza dell'uscita di Mugnano, in provincia di Napoli. Il militare, residente ad Aversa, in provincia di Caserta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che subito sono ripartiti alla volta dell'ospedale; è però deceduto poche ore dopo. Sull'incidente sono in corso accertamenti.

La dinamica dello schianto è attualmente in fase di definizione. Stando a quanto ricostruito Flagiello, che viaggiava in sella a uno scooter, si sarebbe scontrato con un'automobile; non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Disarcionato dalla potenza dell'impatto, il 56enne sarebbe finito violentemente a terra. È stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è arrivato in condizioni disperate; nonostante gli sforzi dei medici è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che si sono occupate dei rilievi; la circolazione è ripresa dopo la messa in sicurezza della strada.

Nella stessa giornata di registra un secondo incidente stradale mortale: un 50enne è deceduto, sempre stamattina, a seguito dello scontro tra un'automobile e un furgone lungo la strada statale Domiziana, al confine tra Mondragone e Castel Volturno, nel Casertano. La vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai Vigili del Fuoco ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. La strada è rimasta temporaneamente chiusa in direzione Roma per consentire i soccorsi e il ripristino della carreggiata.