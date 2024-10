video suggerito

Incidente frontale tra tre automobili, un uomo e due donne in ospedale nell’Avellinese Tre veicoli si sono scontrati a Mercogliano (Avellino), ferite in modo non grave le persone a bordo; l’incidente ha mandato in tilt il traffico in zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È di tre feriti, due donne e un uomo, il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, nel territorio del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove tre automobili si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avellino e Mercogliano e la Polizia Locale di Mercogliano, che si sono occupati dei rilievi; le automobili sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Avellino e la carreggiata è stata ripristinata per permettere il traffico veicolare.

Lo schianto risale alle 17.30 circa di oggi, la dinamica dell'incidente è in via di ricostruzione. Lo scontro, in base alle informazioni acquisite, sarebbe stato frontale per le tre automobili: sarebbe stata la conseguenza di una mancata precedente nei pressi di uno svincolo; sarebbe avvenuto a velocità relativamente basse, circostanza che ha evitato conseguenze di rilievo per le persone a bordo dei tre veicoli. Per i feriti è stato fatto intervenire il 118, dopo la prima stabilizzazione sul posto il personale le ambulanze sono ripartite alla volta del Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, dove le vittime sono state sottoposte alle cure mediche; nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi e i medici avrebbero escluso il pericolo di vita.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: durante i rilievi da parte delle forze dell'ordine e le operazioni di rimozione delle automobili coinvolte, effettuate dai vigili del fuoco, il traffico è andato in tilt nell'area, per poi tornare verso la normalità quando la carreggiata è stata liberata.