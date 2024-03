Incidente dopo la Galleria Quattro Giornate: auto finisce sul guard rail e si incastra Incidente stradale a Napoli, senza feriti, all’uscita della Galleria Quattro Giornate: auto si incastra sopra le barriere spartitraffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Ieri sera, per cause ancora da accertare, incidente stradale all'uscita della Galleria Quattro Giornate di Napoli, il tunnel che collega Piedigrotta, all'altezza della stazione ferroviaria di Mergellina, al quartiere Fuorigrotta. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli comandata da Joselito Orlando. Il sinistro è plateale: la vettura si è letteralmente arrampicata sul guard rail. Fortunatamente non ci sono feriti.

Francesco Borrelli, deputato dei Verdi, in una nota ha espresso la propria preoccupazione per gli incidenti notturni, spesso causati – nel caso specifico le ragioni sono in corso di accertamento – dalla forte velocità:

Stiamo piangendo troppi morti e spesso la causa di questi incidenti sono l’incoscienza e l’alta velocità. Ci hanno segnalato, attraverso un video, l’ennesimo incidente avvenuto stanotte all’uscita della Galleria Quattro Giornate in cui un’auto si è andata ad incastrare sopra le barriere spartitraffico con due delle ruote sollevate da terra.