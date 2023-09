Maxi-incidente a Grazzanise, parroco morto e 8 feriti: coinvolte tre auto, scoppia anche incendio Violento incidente sulla Strada Provinciale 147 alle spalle dell’Aeroporto Militare di Grazzanise. Morto il parroco di Casapesenna, 8 feriti.

Violento incidente stradale sulla Strada Provinciale 147 alle spalle dell'Aeroporto Militare di Grazzanise. Tre auto coinvolte nell'impatto. Il bilancio è pesante: si registrano 8 feriti e un morto: si tratterebbe purtroppo del parroco di Casapesenna, a quanto apprende Fanpage.it, don Maurizio Granara. A complicare l'intervento dei soccorsi anche un incendio che è scoppiato contestualmente all'incidente al margine della carreggiata. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 17,00. Sul posto sono subito arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Mondragone e di Marcianise.

La vittima dell'incidente stradale è don Maurizio Granara, parroco della Piccola Casetta di Nazareth di Casapesenna, in provincia di Caserra, e in passato parroco a Lago Patria di Giugliano in Campania. La sua scomparsa ha molto scosso le comunità del Casertano e del litorale domitio, dove era molto conosciuto e amato.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. L'incidente stradale, come detto, ha coinvolto tre autovetture. I vigili del fuoco sono immediatamente giunti sul posto. Una squadra si è messa subito all'opera per estrarre dagli abitacoli le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con 3 autoambulanze. L'altra squadra di pompieri, invece, ha provveduto a spegnere un grosso rogo di sterpaglie adiacente la carreggiata che creava non pochi problemi durante l'intervento di soccorso. Purtroppo per uno di essi i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.