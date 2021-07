Una giovane vita spezzata da un tragico incidente stradale occorso sulla Strada Statale 268 del Vesuvio, nel territorio di Palma Campania, nella provincia di Napoli: la vittima è Salvatore Corrado, un 35enne di Sarno, nel Salernitano, che stava facendo ritorno proprio a casa quando si è verificato l'incidente. La dinamica di quanto è capitato è ancora poco chiara: da quanto si apprende, il 35enne si trovava a bordo della sua motocicletta, quando si è verificato lo schianto: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Salvatore Corrado. I rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente sono invece stati effettuati dalle forze dell'ordine: da una prima ricostruzione, la motocicletta del 35enne sarebbe stata centrata in pieno da un'automobile, che procedeva nella direzione opposta.

Il 35enne era molto conosciuto a Sarno e lavorava al Circuito Internazionale Napoli che, attraverso i propri canali social, ha espresso cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa del giovane: "La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore". In segno di lutto, il Circuito Internazionale Napoli ha deciso di osservare la chiusura per la giornata di oggi, lunedì 12 luglio.