Incidente con la bici in Costiera Amalfitana, ferito 24enne: lotta per la vita in ospedale

Incidente sulla Statale Amalfitana: ferito ciclista 24enne. Ricoverato in rianimazione all’ospedale di Salerno: è gravissimo.
A cura di Pierluigi Frattasi
È ricoverato in ospedale e lotta per la vita il 24enne vittima di un terribile incidente stradale in bici avvenuto il 7 settembre a Praiano, nota località turistica della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. Il giovane, originario della zona, secondo le prime ricostruzioni, era in sella ad una bici elettrica e stava percorrendo la Strada Statale 163 Amalfitana, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi e cadendo rovinosamente a terra. È stato ritrovato privo di sensi sulla strada da alcuni passanti, che hanno avvertito subito le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Castiglione.

Incidente sulla Statale Amalfitana: ferito 24enne

Il 24enne è stato intubato e trasportato in elicottero, dal campo sportivo di Scala, frazione di Ravello, all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove è stato sottoposto ad un intervento di craniotomia per un ematoma epidurale con subdurale associata nel reparto di Chirurgia d’urgenza ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. I medici non hanno sciolto la prognosi, che al momento resta riservata.

Il giovane lavora in un hotel della zona. Secondo le prime ricostruzioni, era in sella della sua e-bike, un modello di bici elettrica a pedalata assistita, e stava probabilmente tornando a casa, quando, per cause ancora da chiarire, è caduto. L'impatto è stato molto violento ed il 24enne ha riportato vari traumi, lesioni interne ed un trauma cranico. Sull'incidente stradale indagano i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, che stanno cercando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire cosa sia accaduto e se siano stati eventualmente coinvolti altri veicoli nell'incidente. Al momento, però, sembra che quest'ultimo sia avvenuto in maniera autonoma. Il ragazzo, sottoposto agli esami di rito, sarebbe risultato positivo.

Immagine
