Incidente in moto, Paolo Balli muore a 59 anni: gravissima la moglie Paolo Balli, dentista romano di 59 anni, è morto dopo un incidente in moto a Castellammare. In gravissime condizioni la moglie, ricoverata all’Ospedale del Mare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un turista romano è morto, mentre sua moglie è rimasta gravemente ferita, dopo un incidente in moto a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. L'impatto è avvenuto, per cause ancora da definire, sabato mattina. A perdere la vita è stato Paolo Balli, 59enne dentista romano, letteralmente scaraventato dall'impatto sul cofano del Suv con il quale si era scontrata la sua moto, lungo la statale sorrentina. La moglie si trova invece ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale del Mare di Napoli.

Tantissime persone sui social stanno ricordando Paolo Balli, stimato dentista romano, molto conosciuto nel quartiere di Trastevere. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: l'incidente è avvenuto sabato mattina, tra Castellammare e la statale Sorrentina. I due erano a bordo della propria motocicletta, quando ci sarebbe stato prima un impatto contro il guardrail, poi contro il Suv guidato da due turiste. Non ci sarebbero segni di scontro: si indaga per capire se l'uomo abbia perso il controllo della motocicletta per una manovra imprevista o altro.

Balli, come la moglie, è molto conosciuto anche nel mondo del podismo. Sandro Curzi, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Villa Pamphili Roma, ha così ricordato sui propri canali social il loro atleta: "Cari ramarri e cari Runners, purtroppo dobbiamo darvi una tragica notizia. È venuto a mancare, per un grave incidente stradale, il nostro atleta Paolo Balli. Nell'incidente è rimasta ferita gravemente sua moglie, anche lei nostra atleta. Paolo non ce l’ha fatta, lei sta combattendo per la vita. Le ultime notizie su di lei, dopo un lungo intervento chirurgico, sono stabili e preghiamo che almeno lei riesca ad uscire da questo tragico momento. Ci stringiamo uniti con un grande abbraccio ai suoi famigliari e soprattutto alle sue care bimbe".