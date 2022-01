Incidente in scooter a Benevento, 16enne morto nella notte sul viadotto delle Streghe Un ragazzo di 16 anni è morto questa notte, 16 gennaio, in un incidente stradale a Benevento: si è schiantato con lo scooter sul viadotto delle Streghe.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 16enne di Benevento è deceduto nella notte a seguito di un incidente mentre percorreva il viadotto delle Streghe, nei pressi dello stadio. La dinamica è in fase di ricostruzione, a quanto si apprende il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter mentre viaggiava con un amico e sarebbe finito rovinosamente sull'asfalto, battendo la testa; inutili i soccorsi, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso.

A lanciare l'allarme, intorno alla mezzanotte, sono stati alcuni automobilisti che, percorrendo il viadotto che da via Avellino conduce alla rotonda davanti allo stadio Vigorito, hanno visto lo scooter a terra e il giovane poco più avanti esanime. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Rimasto ferito, ma non in modo grave, l'altro ragazzo che era sul motorino con la vittima. Sul posto anche i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, una pattuglia si è occupata dei rilievi e dell'avvio delle indagini.

Al momento non risultano altre vetture coinvolte, resta quindi da capire cosa abbia provocato l'incidente; non è escluso che il ragazzo possa avere perso il controllo per l'alta velocità o in seguito a una distrazione alla guida. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza della zona. La salma del 16enne è stata trasferita alla sala mortuaria dell'ospedale Rummo di Benevento, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso e l'eventuale autopsia; l'altro giovane è stato trasportato in ospedale in stato di choc, le sue condizioni non destano preoccupazione.