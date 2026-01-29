Scontro auto-scooter a Bagnoli, ferita ragazza 17enne, è grave in ospedale: incidente in via di Niso

Immagine di repertorio

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina in via Di Niso a Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli, dove, a quanto apprende Fanpage.it, si è registrato uno scontro tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio, una ragazza di 17 anni, che era alla guida del mezzo a due ruote. L'impatto è stato molto violento e la giovane è stata sbalzata dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. La ragazza è rimasta ferita gravemente. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento della sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.

La 17enne ferita trasportata al San Paolo

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe rimasta ferita gravemente. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 43 di via Di Niso a Bagnoli. Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso immediato alla malcapitata. Dopo le prime cure mediche del caso, la giovane rimasta ferita è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il caso è stato poi derubricato da rosso ad arancione. Resta quindi sempre serio, ma la ragazza non dovrebbe essere in pericolo di vita. Resta comunque sotto stretta osservazione medica. La Polizia Locale sta conducendo le indagini su quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.