Incidente all’uscita della Galleria Vittoria, auto si ribalta Incidente in via Chiatamone all’uscita con la galleria Vittoria a Chiaia.

A cura di Redazione Napoli

Poco prima delle 23 di stasera una automobile si è ribaltata all’uscita della Galleria Vittoria, lato via del Chiatamone incrocio con via Morelli. Sul posto forze dell’ordine e un carro attrezzi per rimuovere la vettura. Da chiarire ancora le cause del sinistro.