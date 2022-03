Incidente alla Sanità, auto travolge due ragazzine: scatta la denuncia dopo il video di Fanpage.it È stato identificato il giovane che, il 2 marzo, ha travolto due ragazzine e uno scooter nel Rione Sanità, a Napoli; l’incidente ripreso in un video ma nessuno aveva denunciato.

A cura di Nico Falco

Una ragazzina di 11 anni viva per miracolo, un'altra di pochi anni più grande rimasta ferita, uno scooter distrutto e un'automobile che si schianta contro un paletto. Succede nel centro di Napoli, Rione Sanità, in pieno giorno, all'orario di uscita da scuola. Ma nei verbali delle forze dell'ordine non c'è traccia: nessuno di quelli che hanno assistito ha sporto denuncia, feriti compresi. Come se non fosse accaduto mai nulla. Uniche prove, i referti del Pronto Soccorso e un video, che ha ripreso interamente la scena: è stato ripreso dalle telecamere di una farmacia, puntate su via Santa Maria Antesaecula.

Le immagini dell'"incidente fantasma" erano state diffuse da Fanpage.it. A fare luce sono stati i carabinieri della Compagnia Stella, che sono partiti proprio da quel video per ricostruire l'accaduto e hanno identificato i protagonisti, accertando che era accaduto il 2 marzo. La ferita più grave è la bimba di 11 anni, che era da poco uscita da scuola: nelle immagini si vede l'automobile che arriva ad alta velocità, sterza nel vicolo largo pochissimi metri e travolge la piccola, che successivamente si rialza e si regge in piedi a malapena. Visitata al Pronto Soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono, la bimba era stata dimessa con 15 giorni di prognosi per "diversi traumi e una tumefazione all'occhio sinistro"; la madre non aveva sporto denuncia. Così come non si era rivolta alle forze dell'ordine l'altra ragazza ferita, 16 anni, che aveva riportato traumi con 10 giorni di prognosi. "Miracolo" (e niente denuncia) anche per i due ragazzi sullo scooter che erano stati travolti dall'auto ormai senza controllo.

Alla guida dell'automobile c'era un 30enne di Portici, incensurato. È stato denunciato a piede libero per lesioni colpose, con l'aggravante di avere compiuto il reato in danno di minori in prossimità di istituti scolastici; non è stato invece denunciato per omissione di soccorso perché, hanno ricostruito i carabinieri, dopo l'incidente si era fermato, i coinvolti si erano scambiati le generalità ed era stata compilata la constatazione amichevole, interessando quindi l'assicurazione. La madre della bambina di 11 anni ha sporto denuncia questa mattina presso i carabinieri.