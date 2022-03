Il video del violento incidente al Rione Sanità: auto investe due ragazzine e coppietta Violento incidente stradale in via Santa Maria Antesaecula al Rione Sanità. Auto senza controllo investe 4 persone. Ma non ci sono feriti gravi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale ieri pomeriggio in via Santa Maria Antesaecula al Rione Sanità. Un’auto svolta ad alta velocità, perde il controllo, accelerando invece di decelerare per motivi non chiari, e colpisce in pieno due ragazzine – una di circa 12 anni, l’altra di circa 16 anni – che stanno camminando per la strada e poi una coppia – un ragazzo e una ragazza – su uno scooter parcheggiato sul lato opposto della carreggiata. Il tutto avviene in una manciata di secondi. Una delle due ragazzine viene presa in pieno dall’auto, volando sul cofano e venendo catapultata di qualche metro. Ma finisce miracolosamente illesa, solo con qualche graffio. Ricoverata nell’Ospedale Santobono, secondo le prime ricostruzioni, è stata dimessa già ieri sera.

L'incidente ripreso in un video

L’incidente, secondo quanto appreso da Fanpage.it, è avvenuto all’esterno della Farmacia Mele che si trova all’angolo della strada. Tutta la scena rocambolesca è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il video poi è finito anche sui social, dove è diventato virale. Inizialmente non è stata fatta la segnalazione alla Polizia Municipale o ad altre forze dell’ordine e non è intervenuto il 118, perché, nonostante il forte impatto, non ci sarebbero stati feriti gravi. I caschi bianchi, tuttavia, dopo la diffusione del video, hanno condotto degli accertamenti per sincerarsi di cosa fosse accaduto.

L'autista si è fermato per i soccorsi

L’incidente, secondo quanto appreso, sarebbe stato, quindi, meno grave di quanto le immagini potessero lasciar supporre inizialmente. L’autista, un giovane conosciuto nel quartiere, si è fermato per prestare soccorso alle due ragazzine, una napoletana l’altra rumena, e ai due giovani in sella allo scooter, e c’è stato lo scambio di generalità. Stamattina, la ragazzina colpita è tornata nella farmacia dove le è stata praticata una iniezione antitetanica da un infermiere, come prescritto dall’ospedale. I gestori della farmacia si sono subito prodigati per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente e sono rimasti costantemente in contatto con le famiglie delle bambine. La bimba colpita in pieno, secondo le prime ricostruzioni, è stata soccorsa dalle persone del posto e accompagnata in ospedale ed era cosciente, prima che arrivasse l’ambulanza, ed è stata dimessa già nella serata di ieri.