Incidente alla Coca Cola di Marcianise: colpito da camion, 58enne si accascia e muore Un 58enne di Angri (Salerno) è deceduto dopo essere stato colpito da un camion in manovra nello stabilimento della Coca Cola di Marcianise (Caserta).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 58enne di Angri, in provincia di Salerno, è morto a seguito di un incidente avvenuto all'interno dello stabilimento della Coca Cola Hbc Italia, situato nell'area industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. L'uomo, Salvatore Fattoruso, dipendente di un'azienda di autotrasporti sarda che stava lavorando nel deposito, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito dal mezzo pesante in manovra e si sarebbe accasciato al suolo subito dopo; trasportato in ospedale, è deceduto per arresto cardiocircolatorio.

L'incidente è avvenuto ieri, 28 luglio, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto una indagine. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che hanno effettuato i sopralluoghi e ascoltato diverse persone, tra operai dello stabilimento e dipendenti di ditte esterne che si trovavano in quel momento sul piazzale. Sul posto anche il personale dell'Ispettorato del Lavoro, che ha effettuato controlli per verificare che fossero state rispettate le norme di sicurezza. Sulle cause del decesso di Fattoruso non c'è ancora chiarezza: la Procura ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita con tutta probabilità nei prossimi giorni.

Stando a quanto ricostruito, il 58enne non sarebbe stato travolto dal camion, che in quel momento stava effettuando una manovra di retromarcia, ma soltanto colpito; tanto che sarebbe rimasto in piedi e cosciente e avrebbe rimproverato l'autista, dicendogli: "Ma non mi hai visto?". Subito dopo, però, avrebbe perso i sensi. L'uomo è stato portato all'ospedale di Caserta, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'area dove si è verificato l'incidente è stata sequestrata.