Incidente a Volla, scontro tra scooter e furgone: grave un 17enne Il minorenne è ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli, in prognosi riservata. Le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Volla, nella provincia di Napoli: un ragazzo di 17 anni è grave in seguito a uno scontro tra uno scooter e un furgone. Intorno all'una, in via Filichito, uno scooter Zip marca Piaggio – guidato proprio dal 17enne, residente a Casalnuovo – si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un furgone Fiat Doblò, guidato da un 36enne di Nola.

Ad avere la peggio nell'incidente, come detto, è stato il 17enne alla guida dello scooter: soccorso dai sanitari del 118, il minorenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata; le sue condizioni di salute sono gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Volla, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara. Entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro ai fini dell'indagine.