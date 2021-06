Violento incidente stradale a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un'auto con a bordo due persone si è ribaltata nella notte di sabato, per motivi ancora da chiarire, il conducente, un 43enne residente a Licola, Carlo Postiglione, purtroppo è deceduto. Il passeggero che era a fianco, invece, si è ferito ed è stato ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida di una Fiat Punto, quando, attorno alle 3,30 del mattino di domenica 13 giugno, ha perso il controllo della vettura, in via Madonna del Pantano, strada che da Varcaturo conduce a Licola. La macchina è uscita di strada e poi si è ribaltata più volte. La salma del conducente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia.

L'autista è morto, ferito il passeggero

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi, liberando dalle lamiere della macchina accartocciata i due passeggeri. Per questa operazione è stato necessario tagliare il tetto dell'auto. Presenti anche le ambulanze del 118, con il personale medico che ha prestato le cure del caso al passeggero ferito, un giovane extracomunitario, che poi è stato ricoverato in Ospedale, in prognosi riservata. Immediato anche l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Varcaturo, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto nei pressi di un ristorante. Adesso si indaga anche sulla possibilità che in zona in quel momento potessero esserci anche altre vetture che potrebbero aver assistito all'incidente mortale.