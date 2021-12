Incidente a Torre Annunziata: scooter si schianta sulle auto, un morto e un ferito grave Un giovane è deceduto in un incidente stradale a Torre Annunziata (Napoli), si è schiantato con lo scooter sulle auto in sosta; grave l’amico che era con lui.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi, 19 dicembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi è uscito di strada e si è schiantato contro alcune automobili in sosta; uno dei giovani è deceduto sul colpo, l'altro è ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per stabilire la dinamica, analisi in corso sulle immagini registrate dalle telecamere.

Il drammatico impatto è avvenuto lungo il corso Vittorio Emanuele III, all'altezza dell'incrocio tra via Cavour e via Fontana. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti, da quanto emerso fino ad ora non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter nella parte finale della strada che attraversa il centro del comune del Napoletano, possibile che non sia riuscito a tenere il mezzo a causa dell'alta velocità e delle condizioni dell'asfalto. Lo scooter è finito quindi sulle automobili in sosta, l'incidente è stato devastante.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per uno dei due giovani, originario del quartiere napoletano di Ponticelli, non c'era più nulla da fare: probabilmente è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. Grave anche l'altro ragazzo, che è stato subito caricato in ambulanza e trasportato in ospedale; è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sull'accaduto sono al lavoro gli agenti del commissariato di Torre Annunziata della Polizia di Stato, che si sono occupati dei rilievi e dell'avvio delle indagini; al vaglio le registrazioni della sorveglianza pubblica e di alcune attività commerciali che si trovano nelle vicinanze e che potrebbero avere ripreso la dinamica.