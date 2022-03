Incidente a Teverola, tir cade nella scarpata e si ribalta: autista intrappolato salvato dai vigili L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Teverola della strada provinciale 335 attorno alle ore 18,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale oggi pomeriggio nel Casertano. Un tir che stava percorrendo la strada provinciale 335, ex SS 265 dei Ponti della Valle, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo ed è precipitato nella scarpata sottostante, rotolando lungo il fianco scosceso e ribaltandosi. L'autista è rimasto intrappolato nell'abitacolo del conducente e solo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è riuscito a liberarlo. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle ore 18,30, nei pressi dell'uscita di Teverola della strada provinciale 335.

Quando sono arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l'autocarro che, per cause da accertare, si era ribaltato, finendo la sua corsa nella scarpata adiacente lo svincolo, con il suo autista bloccato all'interno della cabina. I Vigili del Fuoco, dopo aver soccorso l'autista affidandolo alle cure dell'ambulanza del 118 che era arrivata sul posto, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante per la successiva rimozione.

Sempre nel pomeriggio di oggi, in un altro incidente stradale avvenuto sulla strada statale 372 “Telesina” a Benevento, un giovane di 31 anni, originario di Campobasso, è morto in uno scontro frontale tra due auto. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 18,00, all'altezza del chilometro 51. A causa del tamponamento, il traffico è stato temporaneamente bloccato a Paupisi. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri di Paupisi, i vigili del fuoco di Benevento, l'ambulanza del 118 e il personale dell'Anas.