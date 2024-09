video suggerito

Incidente a Solofra, auto si ribalta e finisce contro una cabina elettrica Incidente a Solofra, un’automobile si ribalta e finisce contro una cabina elettrica: ferita una donna, in ospedale al Moscati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Incidente questa mattina a Solofra, in provincia di Avellino: una donna si è ribaltata con la propria automobile, finendo contro una cabina elettrica. Portata all'ospedale di Avellino, non è ritenuta in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri di Solofra. Il tutto è accaduto questa mattina su via Sant’Andrea Apostolo, a pochi passi dal Raccordo Avellino-Salerno. Per cause ancora da accertare, una 40enne del posto ha improvvisamente perso il controllo della propria automobile, finendo col ribaltarsi: l'automobile è finita contro una cabina elettrica a bordo strada.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Solofra e i vigili del fuoco, oltre al personale sanitario del 118: la donna, subito soccorso, è stata portata presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in condizioni definite non preoccupanti, e non è considerata in pericolo di vita. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata e provveduto ai rilievi: spetta ora ai militari dell'Arma di Solofra ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ed accertare cause e responsabilità.