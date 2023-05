Incidente a San Giorgio a Cremano: finisce con lo scooter contro un muro, morto un 45enne Avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo contro un muro perimetrale: morto un 45enne di Ercolano, indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Avrebbe perso improvvisamente il controllo del proprio scooter, andando a sbattere contro un muro perimetrale: è morto così un 45enne di Ercolano, che nella serata di ieri lunedì 1° maggio, si trovava con il proprio mezzo a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. L'incidente è avvenuto all'altezza nel numero civico 8 di strada Farina, una via periferica del comune alle porte di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione di San Giorgio a Cremano, assieme ai colleghi del nucleo investigativo di Torre Annunziata che hanno effettuato i rilievi. La zona è stata transennata ed il traffico è stato interrotto.

La salma dell'uomo è stata sequestrata e portata al Policlinico di Napoli, dove nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad una autopsia che ne chiarisca gli esatti motivi del decesso: lo stabilirà il magistrato di turno a cui è stato affidato il fascicolo d'indagine. Sebbene da un primo esame esterno a causare il decesso dell'uomo sia stato l'impatto contro il muro, non è escluso che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso: nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti. Indagini in corso anche per capire l'esatta dinamica dell'incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli: si cercano immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire un ulteriore aiuto alle indagini dei militari dell'Arma. Non ci sarebbero invece testimoni dell'incidente, visto che la strada si trova in una zona periferica della cittadina vesuviana. Non è stata ancora diffusa l'identità dell'uomo.