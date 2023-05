Incidente a Ravello, scontro tra due auto: Porsche d’epoca distrutta dalle fiamme Una Porsche 911 ha colpito frontalmente un minivan in Costiera Amalfitana: l’auto sportiva ha preso fuoco dopo l’impatto, illesi i conducenti.

A cura di Nico Falco

ll luogo dell’incidente (frame da Facebook)

Una Porsche 911 d'epoca è rimasta completamente distrutta in un incidente avvenuto oggi, 13 maggio, sulla strada provinciale tra Chiunzi e Ravello, in località Passo, in Costiera Amalfitana, nel Salernitano: l'auto sportiva si è scontrata con una Mercedes Viano che procedeva nel senso opposto di marcia e ha preso fuoco. Illesi i conducenti, che sono velocemente usciti dagli abitacoli subito dopo l'impatto.

L'incidente intorno alle 13.30,. Secondo le prime ricostruzioni il guidatore della Porsche, che a quanto si apprende stava raggiungendo un raduno di auto d'epoca a Ravello, avrebbe perso il controllo del veicolo dopo una curva; le ruote avrebbero perso aderenza con l'asfalto verosimilmente per le condizioni del fondo stradale, reso viscido dalla pioggia, e probabilmente per via della velocità troppo alta. Il conducente avrebbe quindi invaso la corsia opposta e non sarebbe riuscito ad evitare il minivan, a noleggio e proveniente da Napoli, che in quel momento stava sopraggiungendo dal senso opposto.

Dopo l'impatto la Porsche, in testacoda, si è fermata di traverso alla carreggiata e in pochi istanti è divampato l'incendio: le fiamme si sono sviluppate nel vano motore, probabilmente per i danni riportati nello scontro, e rapidamente si sono estese a tutta l'automobile, divorandola. Per i due guidatori soltanto molta paura, ma nessuna conseguenza: subito dopo l'incidente si erano allontanati dai veicoli. Con le due vetture ferme sulla carreggiata il traffico è andato comprensibilmente in tilt; la circolazione è tornata gradatamente verso la normalità soltanto quando è stato possibile rimuoverle e ripristinare il tratto stradale.