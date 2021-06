in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale all'alba di oggi, 9 giugno, a Qualiano, in provincia di Napoli: un 30enne di Marano si è schiantato con lo scooter contro un camion in via Santa Maria a Cubito. Inutili i tentativi di soccorso: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, pochi minuti dopo, hanno soltanto potuto constatare il decesso. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada.

Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 5:30, nei pressi della rotonda Auchan. Dinamica ancora da ricostruire nei dettagli ma, in base alle prime ricostruzioni, il giovane, che procedeva verso il centro di Qualiano, avrebbe perso il controllo del mezzo, un Piaggio Beverly, e sarebbe finito contro un camion guidato da un uomo che stava entrando nell'area di un distributore di carburante. L'impatto sarebbe stato quindi frontale. Il 30enne è stato sbalzato dal mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Non è chiaro se a causare l'incidente sia stata una manovra azzardata, l'alta velocità o una mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti; possibile anche che la pioggia della notte abbia compromesso la stabilità dello scooter, rendendo impossibile la frenata sul manto stradale bagnato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica; verifiche in corso per capire se il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante abbia ripreso il momento dell'impatto. La strada è stata chiusa al traffico, verrà riaperta dopo il ripristino e la rimozione dei veicoli.