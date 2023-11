Incidente a Pozzuoli, auto travolge scooter: Giovanni Vernato morto a 42 anni Schianto questa mattina, 19 novembre, su via San Gennaro; la vittima, centrata in pieno, è deceduta sul colpo. Indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli (Napoli).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

L'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia avrebbe invaso la sua corsia e lo avrebbe letteralmente travolto, senza lasciargli scampo. Sarebbe morto così il 42enne Giovanni Vernato, rimasto coinvolto in un incidente mentre andava al lavoro in una pescheria di Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli; inutili i soccorsi: i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. La posizione dell'automobilista è al vaglio degli inquirenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di oggi, 19 novembre, in via San Gennaro, la strada che collega Pozzuoli al quartiere napoletano di Bagnoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pozzuoli, in supporto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Lo schianto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato frontale. La salma di Vernato è stata sottoposta a sequestro ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, verosimilmente nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia.

Il conducente dell'automobile, che si è fermato dopo l'impatto, è stato identificato dalle forze dell'ordine. È stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti.