Incidente a Posillipo, auto contro le vetture parcheggiate, poi si ribalta: uomo in ospedale L'incidente si è verificato questa mattina in via Alessandro Manzoni. Sul posto l'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli: un'automobile, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltata, mentre il conducente è rimasto ferito. L'incidente si è verificato intorno alle 10 all'incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Stazio: l'uomo ha perso il controllo della sua vettura, una Renault Clio, andando a impattare alcune auto in sosta; la Clio si è infine ribaltata, posizionandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente della Renault al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, a Fuorigrotta: per lui ferite non gravi, giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Infine, sul luogo dell'incidente si sono recati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si sono adoperati per riposizionare e rimuovere la vettura coinvolta. L'incidente ha causato non pochi disagi e rallentamenti alla circolazione automobilistica a Posillipo.