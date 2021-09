Incidente a Ponticelli: auto travolge ciclista, morto 58enne Un uomo di 58 anni, Giovanni Argento, è morto nella notte in un incidente a Ponticelli, periferia est di Napoli: era in bicicletta quando è stato travolto da una Fiat 500, il violento impatto non gli ha lasciato scampo. L’automobilista, un 28enne napoletano, è indagato per omicidio stradale. Il 58enne è morto sul colpo, inutili i soccorsi.

A cura di Nico Falco

Un 58enne napoletano, Giovanni Argento, è morto intorno alle 5 di oggi, 18 settembre, a seguito di un incidente avvenuto nel quartiere Ponticelli, a Napoli Est. L'uomo è stato travolto dalla Fiat 500 guidata da un giovane mentre era in sella alla sua bicicletta; l'impatto non gli ha lascito scampo, il 58enne è morto sul colpo. L'autista dell'automobile, un 28enne napoletano, è indagato per omicidio stradale; è stato sottoposto come da prassi agli esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Lo schianto mortale è avvenuto nei pressi del Rione Incis. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, sezione Infortunistica Stradale, che si sono occupati dei rilievi e dell'avvio delle indagini per ricostruire la dinamica. Le cause dello schianto non sono ancora chiare ma, a giudicare dagli elementi raccolti dai poliziotti, il guidatore dell'automobile avrebbe provato all'ultimo istante ad evitare l'impatto: sull'asfalto sono stati trovati segni di frenata. Nemmeno la manovra in extremis è servita però a scongiurare la tragedia: il 58enne, travolto, è morto per le gravi ferite riportate.

Schianto a Grottaminarda, muore 29enne

Questa notte un giovane di 29 anni è morto in un incidente sulla statale 90 all'altezza di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Ariano Irpino. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'automobile in un tratto dove ci sono diverse curve e si è schiantato contro la barriera new jersey; inutili i soccorsi, è morto sul colpo. La salma è stata restituita ai familiari dopo gli accertamenti del caso.