Incidente nella notte a Grottaminarda: auto si schianta contro il new jersey, morto 28enne Un 28enne di Castel Baronia (Avellino) è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 sulla statale 90, nel territorio di Grottaminarda: è uscito di strada e si è schiantato contro il new jersey, il decesso sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, indagini in corso sulla dinamica.

A cura di Nico Falco

Un 28enne è morto nella notte a Grottaminarda, in provincia di Avellino, in un incidente avvenuto sulla statale 90 al km 1,500 intorno alle 5 di oggi, 18 settembre: il giovane si è schiantato con la sua automobile contro il new jersey, era già deceduto all'arrivo dei soccorsi. Stando alle prime ricostruzioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. La vittima era originaria di Castel Baronia, piccolo centro dell'Avellinese distante poco più di 10 chilometri da Grottaminarda.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che si sono occupati della rimozione del veicolo distrutto e della messa in sicurezza della carreggiata. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118: il 28enne era morto sul colpo a causa delle ferite riportate nel violento impatto. La dinamica dello schianto non è ancora del tutto ricostruita, ma in base ai primi rilievi pare che il giovane, che viaggiava da solo, poco dopo un tratto in curva abbia perso il controllo dell'automobile, forse accorgendosi soltanto all'ultimo istante dei new jersey che delimitavano la corsia e non riuscendo quindi ad evitarlo.

Dai rilievi non sono emersi elementi che potrebbero far ritenere verosimile il coinvolgimento di un'altra automobile o di un altro mezzo. Nello schianto la parte anteriore dell'automobile si è completamente distrutta, segno della violenza dello scontro e che presumibilmente il ragazzo viaggiava ad una velocità sostenuta; non si esclude, per il momento, nemmeno l'ipotesi che possa avere avuto un colpo di sonno o un malore mentre era alla guida.