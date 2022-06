Incidente a Pontecagnano, l’auto finisce contro i tavolini all’esterno di un bar Violento scontro tra due automobili in pieno centro a Pontecagnano: una di esse è finita sul marciapiedi, travolgendo tavolini e sedie all’esterno di un bar.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente di Pontecagnano Foto / Facebook

Incidente in pieno centro a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: due le automobili che si sono scontrate ad un incrocio, con una delle due che è finita sul marciapiedi travolgendo anche alcuni tavolini esterni di un bar. Fortunatamente non ci sarebbero feriti: al momento dell'incidente, nessuna persona si trovava seduta ai tavoli, né era di passaggio sul marciapiedi. Il bilancio, insomma, poteva essere ben più grave.

Lo schianto attorno alle 14

Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe avvenuto attorno alle 14 e avrebbe visto coinvolte tra due vetture: una in arrivo da via Adige e l'altra che procedeva lungo il Corso Umberto I in direzione centro storico. Forse uno stop non rispettato, forse l'eccessiva velocità: non è chiaro quale delle due auto abbia causato l'incidente. Fatto sta che la vettura che arrivava da Corso Umberto I è finita dopo l'impatto sul marciapiedi alla sua destra, travolgendo tavolini e sedie all'esterno di un bar, dove solo per caso in quel momento non c'era nessuno.

Nessun ferito, ma polemiche tra i residenti

Non ci sono feriti, compresi i due guidatori delle automobili: tuttavia, i danni all'esterno del bar e alle automobili stesse sono stati ingenti. Polemiche sui social con i cittadini che lamentano come in quel tratto di strada gli incidenti dovuti soprattutto a forte velocità e a mancato rispetto delle segnaletiche non siano inusuali. E c'è chi chiede l'installazione di semafori e il ritorno dei vigili, per cercare di mitigare quanto più possibile sia l'alta velocità sia le manovre imprudenti. Il tutto, tra l'altro, a poche centinaia di metri dalla locale stazione dei Carabinieri di Pontecagnano Faiano e la sede del Comune.