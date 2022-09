Incidente a Pagani, scontro tra furgone e camion: illesi i conducenti, traffico in tilt Scontro tra camion e furgone a Pagani, su via Migliaro. Illesi i conducenti ma traffico in tilt. L’ex consigliere comunale D’Onofrio: “Ho segnalato la pericolosità di quel tratto da oltre un anno”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente su via Migliaro a Pagani. Foto Massimo d’Onofrio / Facebook

Scontro tra un furgone ed un camion a Pagani, in provincia di Salerno: illesi i due conducenti, ma gravi danni ad entrambi gli automezzi. Circolazione in tilt all'incrocio tra via Corallo e via Migliaro, dove è avvenuto lo scontro: traffico interrotto in direzione dell'autostrada A30 Caserta-Salerno, il cui ingresso è poco distante dallo zona dello scontro, dove si registrano anche lavori in corso lungo la strada.

Ne ha dato notizia l'ex consigliere comunale di Pagani, Massimo D'Onofrio (Fratelli d'Italia), che ha spiegato: "Sono mesi che manifesto le preoccupazioni mie e dei residenti di Via Corallo e Via Migliaro per le condizioni di viabilità. Ho segnalato al Sindaco di Pagani e al Presidente della Provincia ormai quasi un anno fa, più volte, il rischio incidenti per auto e incolumità pedoni", spiega ancora D'Onofrio, che ha poi aggiunto: "a parole piena disponibilità, nei fatti però nulla. Avevo chiesto una segnaletica rafforzata e più controlli. Non si è visto nulla".

D'Onofrio ha poi rincarato la dose, spiegando che "intanto stamattina è il caos: grave incidente, strada interrotta per A30 con gravi disagi per chi va a lavoro, via Padre Sorrentino bloccata e la Statale nel pieno dei lavori in corso, e non si vede un solo amministratore in strada". L'ex consigliere comunale paganese ha poi polemizzato con l'amministrazione: "Se mi autorizzate, su via Migliaro e strade limitrofe, faccio fare io i lavori in mezza giornata sistemo tutto".