Incidente a Massa Lubrense, donna perde una gamba: tranciata di netto Lo schianto tra una motocicletta e una Lambretta, gravemente ferite le due persone che erano a bordo del veicolo storico.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una donna ha subìto l'amputazione di una gamba, ed è ora ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione, a seguito di un incidente avvenuto a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, tra una moto di grossa cilindrata e una Lambretta; grave anche l'uomo che si trovava con lei sul veicolo storico. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i due veicoli, che procedevano lungo via Partenope, si sarebbero scontrati frontalmente. Ad avere la peggio, le due persone che si trovavano sulla Lambretta, scaraventate al suolo dalla moto che, secondo alcuni testimoni, procedeva ad alta velocità. Hanno riportato entrambe gravi ferite e la donna, a causa del violento impatto, ha avuto una gamba tranciata di netto; ora si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

In via Partenope, per i soccorsi, sono intervenute diverse ambulanze; le indagini sono in carico ai carabinieri della Compagnia di Sorrento, che si sono occupati dei rilievi per stabilire dinamica e responsabilità ed hanno ascoltato alcuni testimoni che si trovavano nelle immediate vicinanze al momento dello scontro; sul posto sono intervenute anche squadre del distaccamento di Piano di Sorrento dei Vigili del Fuoco.