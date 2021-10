Incidente a Marcianise, auto finisce fuori strada: 5 ragazzi feriti portati in ospedale Incidente nella notte a Marcianise: un’automobile è finita fuori strada nei pressi del cinema multisala, feriti i cinque ragazzi a bordo, portati in ospedale per le cure del caso. Carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori sul posto: nella stessa zona pochi giorni fa un altro incidente, con altri cinque feriti tra cui una donna incinta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente nella notte a Marcianise, su viale Carlo III: un'automobile, per cause ancora sconosciute, è improvvisamente finita fuori strada, e nell'impatto sono rimasti feriti tutti i cinque giovani che erano a bordo, portati nell'ospedale cittadino per le cure del caso. La zona dove è avvenuto l'incidente è quella limitrofa al cinema multisala: l'impatto è avvenuto in tarda notte, e non ha coinvolto altre vetture. Attorno alle 5.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise sono intervenuti sul posto per estrarre dall'abitacolo i cinque ragazzi, fortunatamente non in gravi condizioni.

Indagano i carabinieri della locale stazione di Marcianise per ricostruire la dinamica: non è escluso che possa essersi trattato di un colpo di sonno del giovane alla guida, anche se al momento non è esclusa alcuna pista. Non ci sono altre vetture coinvolte: sul posto, oltre ai carabinieri ed ai vigili del fuoco, sono arrivate anche tre autoambulanze, che hanno accompagnato i cinque giovani al locale presidio ospedaliero. Vigili del fuoco che invece hanno provveduto poi a rimuovere la vettura incidente e riaprire così la strada, mentre i militari dell'Arma hanno ultimato i rilievi. Non lontano dal luogo dell'incidente di questa notte, pochi giorni fa si era verificato un altro impatto, in quel caso tra due automobili che si erano scontrate frontalmente, forse dopo un tentativo di sorpasso azzardato e non lontano dallo svincolo di Marcianise stesso sempre su viale Carlo III: anche in questo caso vi furono cinque feriti tra gli occupanti delle automobili, tra cui una donna incinta e portata d'urgenza in ospedale.