Incidente a Marano, scontro frontale tra scooter e auto: Pasquale Gaudino muore a 60 anni Lo scooter sul quale viaggiava il 60enne si è scontrato con un’auto, guidata da un 43enne: avviate le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio, a Marano, nella provincia di Napoli: il bilancio è di un morto, Pasquale Gaudino, 60 anni, che a bordo del suo scooter si è scontrato con un'automobile. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, in via Castel Belvedere, nei pressi della cosiddetta Rotonda Maradona – che mette in collegamento Marano con Quarto, Giugliano e Villaricca – la Vespa guidata dal 60enne si è scontrata con una Volkswagen Polo guidata da un 43enne del posto; per cause ancora in corso di accertamento, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, impattando così con lo scooter.

Disposta l'autopsia sul corpo della vittima

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne: come da prassi in questi casi, la salma di Pasquale Gaudino è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria; il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Coma da prassi, il 43enne alla guida dell'automobile sarà sottoposto agli esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcool o droghe.