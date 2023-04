Incidente a Maddaloni, morto l’imprenditore Gianluca Claudio Russo Incidente mortale nella notte a Maddaloni (Caserta): un 47enne, imprenditore del settore pompe funebri, si è schiantato contro il muro di un caseificio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gianluca Claudio Russo, 47 anni, imprenditore delle pompe funebri omonime di Santa Maria a Vico (Caserta), è deceduto nella notte scorsa a Maddaloni in un incidente stradale: mentre percorreva via Ficucelle in auto si è schiantato contro il muro di cinta di un caseificio. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo: quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c'era già più nulla da fare.

L'incidente è avvenuto intorno all'1.30 della notte tra venerdì e sabato. Sull'accaduto sono in corso accertamenti e per stabilire la dinamica e capire se siano stati coinvolti altri veicoli. Russo, questa la ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua Jeep Renegade subito dopo avere impegnato una rotonda; forse a causa delle condizioni del manto stradale o dell'alta velocità non sarebbe riuscito a tenere l'auto in carreggiata, sarebbe uscito di strada e sarebbe quindi finito contro il muro di cinta, l'impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno dovuto divellere le lamiere contorte per estrarre il corpo dell'imprenditore; i sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato le manovre di rianimazione ma hanno solo potuto constatare il decesso. La salma è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto le forze dell'ordine si sono occupate dei rilievi del caso, al termine dei quali la vettura è stata rimossa ed è stata ripristinata la carreggiata.