Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: la vittima è Giovanni Di Martino, giovane imprenditore di 39 anni. Stando a quanto si apprende, l'impatto fatale si è verificato in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Giugliano, tra una Fiat Panda e una Fiat Multipla: il 39enne si trovava alla guida di una delle due vetture e, sfortunatamente, lo scontro si è rivelato fatale; i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Di Martino.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente: pare che il 39enne stesse facendo ritorno a casa, a Giugliano, dal suo deposito di San Cipriano d'Aversa, nella provincia di Caserta, cittadina della quale era originario e nella quale era molto conosciuto. Come da prassi, la salma di Giovanni Di Martino è stata sottoposta sotto sequestro per consentire che venga effettuata l'autopsia, dopo la quale la famiglia potrà procedere ai funerali.

Un'altra giovane vita, quella di Alessandro Falcione, 38 anni, è stata strappata da un incidente stradale verificatosi invece lo scorso 8 luglio a Casal Velino, in Cilento, nella provincia di Salerno. Di professione pizzaiolo, sposato e padre di tre figli piccoli, Falcione si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile, un'Alfa Romeo 147: purtroppo, l'incidente si è rivelato fatale per il 38enne.