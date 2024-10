video suggerito

Incidente a Fuorigrotta: un’auto finisce contro un negozio, l’altra contro quelle in sosta L’impatto su via Leopardi a Fuorigrotta: un’auto è finita sul marciapiedi, contro l’ingresso di un negozio; l’altra contro le auto in sosta. Dinamica tutta da accertare da parte delle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

180 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini dell'incidente di questa mattina a via Leopardi. Foto / Fanpage.it

Incidente questa mattina in via Leopardi a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli: tutta da ricostruire la dinamica, che vede al momento almeno due automobili coinvolte. Una delle due è finita sul marciapiedi, terminando la sua corsa contro l'ingresso di un negozio; l'altra è invece finita contro una vettura in sosta. Ingenti i danni ad entrambe le vetture, ma dinamica totalmente da ricostruire: non è chiaro infatti chi abbia tamponato chi, o se l'incidente sia stato causato da altri fattori. Maggiore chiarezza la si potrà avere solo al termine dei rilievi delle forze dell'ordine.

Ttanti i passanti e residenti che dopo l'incidente sono scesi in strada a vedere cosa fosse accaduto. L'impatto ha comunque causato danni ingenti alle vetture coinvolte, oltre ad "attrarre" diverse persone in strada. Il tratto di via Leopardi dove è avvenuto l'incidente è poche decine di metri dal piazzale Vincenzo Tecchio dove sorge lo stato Diego Armando Maradona di Napoli, nonché a poche centinaia di metri dallo svincolo della Tangenziale di Napoli.