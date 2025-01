video suggerito

Incidente a Cava de'Tirreni, ragazzo in Audi abbatte palo, sbatte sul muro e si schianta sulla ringhiera Incidente stradale a Pregiato, frazione di Cava de'Tirreni. Ferito un ragazzo a bordo di un'auto Audi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove un giovane alla guida di un'auto Audi ha perso il controllo della vettura, per motivi ancora da accertare, abbattendo prima un palo, poi schiantandosi prima contro un muro e finendo la corsa contro una ringhiera. L'impatto è stato violentissimo, la vettura è rimasta pesantemente danneggiata, ridotta ad un ammasso di lamiere. Il giovane, però, ha riportato solo lievi ferite, anche se è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dall'abitacolo.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente a Cava de'Tirreni

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio 2025, attorno alle ore 5,00, nei pressi di Pregiato, frazione di Cava de’ Tirreni. Non è ancora chiaro quale possa essere stato il motivo che ha portato l'auto ad uscire di strada. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della locale tenenza.

Secondo le prime informazioni, però, l'auto senza controllo sarebbe stata protagonista di una rocambolesca e pericolosa carambola, per fortuna conclusasi senza vittime. La vettura ha prima abbattuto un palo della società Telecom. Poi, è schizzata contro un muro, che però non è riuscito ad arrestarne la corsa. L'auto, infine, si è schiantata contro una ringhiera che si trovava a bordo strada. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvare il giovane, che è stato estratto dalle lamiere della macchina accartocciata. Scongiurata l'ipotesi che potesse esserci anche un altro passeggero a bordo, che non è stato ritrovato. Il ragazzo, poi, è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.