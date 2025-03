video suggerito

Incidente a Cava de'Tirreni, Marco Apostolico muore a 26 anni: "Addio, gigante buono" La comunità dell'agro nocerino-sarnese sotto choc per la morte del 26enne, vittima di incidente stradale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Marco Apostolico

Lutto nel Salernitano per la scomparsa di Marco Apostolico, il giovane di 26 anni morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Cava de'Tirreni. Il ragazzo era seduto sul lato del passeggero, al momento dell'impatto. Feriti altri quattro ragazzi, soccorsi dalla Croce Azzurra di Cava de' Tirreni e trasportati in ospedale. La morte prematura di Marco ha gettato nello sconforto tutta la comunità dell'agro nocerino-sarnese, dove il giovane, serio lavoratore, era amato e benvoluto. Cordoglio è arrivato anche dal mondo istituzionale, con la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, e il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, che hanno espresso le condoglianze alla famiglia per la gravissima perdita.

Il cordoglio delle istituzioni per la vittima

Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio, ha scritto un commovente ricordo sui social:

A Dio Marco. Siamo distrutti. Vicini ai tuoi familiari ed ai tuoi amici in questo momento di strazio. Un risveglio amaro per Castel San Giorgio. Stanotte un'altra giovane vita spezzata, un'altra tragedia della strada costata la vita ad un nostro giovane. Da sindaco, da madre, sono davvero addolorata e distrutta per questa ennesima tragedia. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d'oro, un gigante buono che ho visto crescere e che ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi. Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità, con scelta unanime di tutte le associazioni, il nostro Carnevale sarà rinviato a data da destinarsi. Le sfilate in programma sia oggi che martedì sono state annullate. Abbiamo un macigno sul cuore. A Dio Marco, da lassù asciuga le nostre lacrime e vola felice, più in alto che puoi. Noi non di dimenticheremo.

Mentre il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, aggiunge:

Vicini al dolore che ha colpito la famiglia Apostolico per la tragica scomparsa del giovane Marco. Un altro drammatico incidente che ci ha portato via un ragazzo della comunità della vicina Castel San Giorgio. In qualità di Sindaco e a nome di tutta la città di Roccapiemonte, porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari. Marco era un gran lavoratore e sapeva farsi ben volere da tutti. Ci mancherà.