Auto contro un muro: un morto e tre feriti, il sindaco annulla la sfilata di Carnevale L'incidente a Cava de' Tirreni, le vittime sono tutte di Castel San Giorgio. Il sindaco annulla la sfilata dei carri di Carnevale per lutto cittadino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragedia questa mattina all'alba a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno: un'automobile con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un muro. Pesantissimo il bilancio: un morto e tre feriti, tutti di Castel San Giorgio. A perdere la vita è stato Marco Apostolico, 27 anni, morto sul colpo: era seduto nel lato passeggero, di fianco al conducente. Gli altri tre amici sono stati soccorsi dalla Croce Azzurra di Cava de' Tirreni e portati immediatamente in ospedale.

La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane, che conosceva anche personalmente, ed ha annullato la sfilata dei carri del carnevale, prevista per oggi. Ancora da accertare le cause dell'incidente: l'auto su cui viaggiavano i quattro proveniva da Cava de' Tirreni, quando è finita contro un muro all'altezza dell'incrocio con via Arti e Mestieri, dove si trova la variante che porta a Nocera Superiore. Due dei tre feriti si trovano al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, ma le loro condizioni non destano preoccupazione: più gravi le condizioni del quarto passeggero, una ragazza portata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, che ha riportato un trauma facciale e ferite in diverse parti del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane ancora in gravi condizioni. Sull'incidente indagano ora le forze dell'ordine: i residenti di Cava de' Tirreni lamentano, soprattutto sui social, che la zona sarebbe particolarmente rischiosa e soggetta ad incidenti soprattutto nell'ultimo periodo.