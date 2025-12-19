Incidente a catena tra 3 auto a Melito, una si ribalta: otto feriti in ospedale, ci sono anche quattro bambini

Il rocambolesco incidente si è verificato sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: sulla dinamica indagano i carabinieri. I feriti sono stati tutti accompagnati in ospedale per le ferite riportate.

Un grave e rocambolesco incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 18 dicembre, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Melito: il sinistro stradale ha coinvolto tre vetture, mentre sono otto le persone che sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini; tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle cure del caso a causa delle ferite riportate.

Una delle auto si è ribaltata dopo l'impatto

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, che è ancora in fase di accertamento, un furgone avrebbe colpito un'auto in sosta, al cui interno si trovavano due bambini di 8 e 13 anni insieme alla madre. La vettura si è ribaltata dopo l'impatto, andando a scontrarsi con un'altra automobile, all'interno della quale si trovavano due bambini di 7 e 9 anni con i genitori.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso tutti i feriti, che come detto sono otto in tutto: l'autista del furgone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pozzuoli, mentre tutti i minori coinvolti nell'incidente sono stati trasportati al Santobono di Napoli in codice arancione, mentre i genitori sono stati trasportati all'ospedale di Giugliano tra codici arancioni e azzurri; da quanto si apprende, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sulla Circumvallazione Esterna sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Melito, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente; tutti i veicoli coinvolti nel sinistro stradale sono stati posti sotto sequestro.