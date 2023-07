Incidente a Castellammare, morto 42enne. Ferita una ragazzina: è stata investita dal corpo della vittima Lo scontro nella notte tra uno scooter e un suv: la vittima è il conducente del mezzo a due ruote. Ferita anche una 16enne, colpita dal corpo del 42enne, sbalzato dalla sella.

A cura di Valerio Papadia

Un rocambolesco e tragico incidente stradale si è verificato questa notte a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: il bilancio è di una vittima, un uomo di 42 anni, e di una ragazzina di 16 anni ferita. Poco prima delle tre di questa notte, sulla Strada Statale 145 "Sorrentina", uno scooter Honda Sh e un suv Renault Captur si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio il conducente dello scooter, il 42enne, che purtroppo è deceduto sul colpo a causa dell'impatto. Illesi, invece, le due persone a bordo del suv, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18. Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazzina di 16 anni: da una prima ricostruzione, la minore sarebbe stata investita dal corpo del 42enne, sbalzato dalla sella dello scooter, mentre si trovava in strada, in attesa di mangiare qualcosa davanti a un furgone che vende panini; per lei una ferita lacero-contusa alla testa.

Disposta l'autopsia sul corpo del 42enne

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 42enne è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che ha disposto l'autopsia.