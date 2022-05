Incidente a Castellammare di Stabia, Alfonso Curto muore a 30 anni Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando il mezzo si è scontrato con un’automobile: l’incidente si è verificato questa mattina sulla via Panoramica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella giornata odierna, venerdì 13 maggio, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: il bilancio è drammatico, dal momento che nello scontro ha perso la vita Alfonso Curto, 30enne originario della vicina Vico Equense. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la giovane vittima si trovava a bordo del suo scooter e stava percorrendo la via Panoramica quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Alfonso non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Ferita anche una donna, trasportata in ospedale

Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna: soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.

Meno di un mese fa un altro incidente mortale sulla stessa strada

Qualche settimana fa, lo scorso 26 aprile, la via Panoramica di Castellammare di Stabia è stata teatro di un altro incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita il giovane Gennaro Giugliano, 21 anni. La vittima si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato violentemente con l'asfalto: l'incidente si è rivelato purtroppo fatale per il 21enne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona.