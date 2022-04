Incidente in moto a Castellammare di Stabia, Gennaro Giugliano muore a 21 anni La vittima è Gennaro Giugliano: l’incidente si è verificato oggi sulla Panoramica a Castellammare di Stabia, poco prima del bivio di Pozzano.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: un giovane di 21 anni, Gennaro Giugliano, originario di Melito, è purtroppo deceduto. Stando a quanto si apprende, il 21enne stava viaggiando in sella a una motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote sulla Panoramica che conduce al mare, poco prima del bivio di Pozzano: fatale per il giovane il violento impatto con l'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 21enne non c'è stato nulla da fare: nell'incidente è rimasta ferita un'altra persona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara.

Morto un 60enne in un incidente stradale a Somma Vesuviana

Ancora oggi, 26 aprile, in mattinata, un altro incidente stradale mortale si è verificato nella provincia di Napoli, precisamente a Somma Vesuviana: la vittima è Gennaro De Falco, operatore ecologico di 60 anni. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il 60enne era alla guida del mezzo della nettezza urbana quando, in via del Cenacolo, si è scontrato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un'altra automobile: fatale lo scontro per De Falco.

Sulla morte dell'operatore ecologico si è espresso anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno: "Lo conoscevo personalmente, persona mite e buona, sempre gentile e garbato. Era diventato un amico".