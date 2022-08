Incidente a Casavatore, morto un motociclista di 23 anni: la vittima è Pietro Ammora Incidente mortale a Casavatore, provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, poco prima delle 23.30 di ieri.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Casavatore, provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, poco prima delle 23.30 di ieri, martedì 9 agosto, una motocicletta si è schiantata contro un'automobile in viale Guglielmo Marconi. Il motociclista, un ragazzo di 23 anni di Arzano, Pietro Ammora il suo nome, è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e un'ambulanza del 118. Purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al ragazzo, deceduto praticamente sul colpo. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute e devono essere accertate. Una manovra sbagliata? Una distrazione? Un malore improvviso? Per il momento nessuna ipotesi viene esclusa e nelle prossime ore verrà ascoltato anche il conducente della macchina. La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria e in giornata verrà eseguita l'autopsia all'obietorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Nei giorni scorsi, sempre in provincia di Napoli, si è verificato un altro drammatico incidente. Antonio Di Guido è rimasto vittima di uno scontro avvenuto in via Madonna delle Grazie a Giugliano in Campania. Il ragazzo era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'altra due ruote. Antonio ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Tanti i messaggi su Facebbok, come quello di Andrea: "Un ragazzo solare, educato, pieno di sentimenti. Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce… ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai".